Xinzo refuerza su papel en las recreaciones históricas
La villa acogió delegaciones de seis países en la asamblea anual de las Fiestas Históricas Europeas
L. G.
Ourense
Xinzo de Limia fue ayer el punto de encuentro de la recreación histórica europea con la celebración de la Asamblea Anual de la Confederación de Fiestas Históricas.
Delegaciones de Alemania, Francia, Italia, Portugal, España y Ucrania participaron en una jornada de trabajo para impulsar nuevos proyectos conjuntos y reforzar la cooperación cultural entre territorios. La cita, organizada con el apoyo de la A.C. Civitas Limicorum, refuerza la posición de Xinzo como sede destacada del recreacionismo, tras acoger también en mayo la asamblea estatal.
