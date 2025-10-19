Verín celebra la buena acogida de la quinta Festa da Cervexa

La zona verde de A Preguiza volvió a llenarse de vida con la celebración de la quinta Festa da Cervexa de Verín, que cerró el pasado fin de semana con una excelente acogida tanto de público como de participantes. Más de 5.000 personas disfrutaron de dos jornadas de música en directo, comida variada y una veintena de cervezas nacionales e internacionales.

Así lo indican desde el consistorio, desde donde subrayan que según una encuesta impulsada por el Concello, «más del 90%» de los puestos calificaron el evento como «excelente»», destacando la buena organización, la limpieza del recinto y el ambiente seguro. Un 92 % confirmó su intención de repetir.

El concejal de Feiras, Manuel Lorenzo, celebró la acogida, «es una cita consolidada, muy querida que dinamiza la hostelería y une generaciones».