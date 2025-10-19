Sandiás reafirma su compromiso con las familias del CEIP local

El Concello de Sandiás renovó su compromiso con las familias del CEIP San Nicolás con una aportación total de 4.800 euros en ayudas directas, destinadas a favorecer la conciliación, apoyar la educación pública y aliviar gastos escolares.

La principal partida, de 3.200 euros, se destinó a la Asociación de Madres y Padres del colegio para el servicio de atención temprana. Además, se concedieron 350 euros para apoyar la excursión de fin de curso y 1.250 euros en ayudas directas a las familias para la compra de libros de texto y material escolar.

Estas medidas forman parte da política social do Concello, que busca garantizar la igualdad de oportunidades desde a infancia. Además, desde el municipio destacan la colaboración con las familias y la comunidad educativa como herramienta para fortalecer el futuro del rural.