Sandiás reafirma su compromiso con las familias del CEIP local
L. G.
El Concello de Sandiás renovó su compromiso con las familias del CEIP San Nicolás con una aportación total de 4.800 euros en ayudas directas, destinadas a favorecer la conciliación, apoyar la educación pública y aliviar gastos escolares.
La principal partida, de 3.200 euros, se destinó a la Asociación de Madres y Padres del colegio para el servicio de atención temprana. Además, se concedieron 350 euros para apoyar la excursión de fin de curso y 1.250 euros en ayudas directas a las familias para la compra de libros de texto y material escolar.
Estas medidas forman parte da política social do Concello, que busca garantizar la igualdad de oportunidades desde a infancia. Además, desde el municipio destacan la colaboración con las familias y la comunidad educativa como herramienta para fortalecer el futuro del rural.
- Condenada por mandar a un vigilante de Ourense a Vigo en represalia: «Es una medida gravosa para la propia empresa»
- Un letrado judicial filtró datos de casos y víctimas y prostituyó a dos mujeres vulnerables en Ourense
- «Fui una de las primeras víctimas de las ‘fake news’, pero al PP le salió gratis»
- Dos hombres, heridos por arma blanca en Vilardevós, uno de ellos de gravedad
- Mamá también juega al fútbol : «Nos cansamos de ser las que mirábamos»
- Crisis en el cuidado de los mayores en centros privados: cierran por deficiencias otra vivienda comunitaria
- Niegan incendiar A Chavasqueira: «Estaba en casa cocinando un guiso»
- Prisión provisional, comunicada y sin fianza para el detenido por el apuñalamiento de Vilardevós