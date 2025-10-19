El primer instituto de Pereiro de Aguiar se retrasa, como mínimo, un año

Los vecinos de Pereiro de Aguiar tendrán que esperar aún más de lo previsto para no tener que irse de su concello cuando inician su educación secundaria. Ayer, el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, visitó el municipio para anunciar a bombo y platillo que las obras del nuevo centro educativo comenzarán en 2026. Sin embargo, esta promesa se contradice con las previsiones iniciales que el político daba el año pasado (exactamente en el mismo lugar y mes), en las que contaba con iniciar los trabajos de construcción en el último trimestre de 2025.

Aunque se desconocen las causas exactas que han llevado a la demora, sí se sabe que el proceso de licitación también se ha ralentizado. Retrayéndose a las declaraciones de 2024 (en la que se anunció la autorización de la redacción del proyecto como principal noticia), se preveía licitar la obra alrededor del último mes de julio, pero a día de hoy el proyecto no está autorizado por el Concello, por lo que el OK para empezar las obras también tendrá que esperar a 2026, según las palabras del propio Rodríguez.

El curso 2026/27, descartado; el 27/28, en duda

El retraso en la construcción del instituto no afecta solo a lo burocrático, sino que hace desestimar las fechas en las que se pensaba que los alumnos de secundaria de Pereiro de Aguiar podrían disfrutar de su nuevo centro educativo. En el comunicado del año pasado se preveía que el colegio abriera sus puertas en el curso escolar 2026/27, pero la demora en su construcción, y el plazo de 18 meses que la Xunta estima para que se completen las obras, obligan a una generación más de pereiranos a comenzar sus estudios de ESO fuera de su municipio escolar. Queda en duda si la generación del 2015 (ahora en 5º de Primaria) sí podrá iniciar la secundaria en Pereiro de Aguiar: si se siguen las matemáticas trasladadas por la Xunta, el centro estará listo para su primera clase en 2027 solo si las obras comienzan antes del próximo abril.

Más plazas finales de las previstas

La comparativa entre lo anunciado en 2024 y ahora, eso sí, muestra que el futuro instituto tendrá mejores condiciones de lo previsto. Serán finalmente 380 alumnos de ESO y bachillerato los que puedan disfrutar de las instalaciones, 60 más de los anunciados al inicio de la redacción. Además, el centro contará con más de 4.000 m2 construidos y otros 750 para espacios exteriores, frente a los 3.276,4 de «superficie útil» que se proyectaban en un inicio. Todo bajo una inversión estimada de 9,5 millones de euros, que supone «a principal actuación dos Orzamentos da Consellería de Educación para o vindeiro ano na provincia de Ourense», explicó Rodríguez.

Esta última comparecencia del concelleiro permite empezar a divisar la luz de una demanda más que patente en Pereiro de Aguiar, que está teniendo que adaptar sus infraestructuras educativas al crecimiento de población que vive el concello. Según datos del IGE, los habitantes entre 0 y 19 años se han duplicado desde 2001, pero sus vecinos sólo cuentan actualmente con el CEIP Plurilingüe Ben-Cho-Sey como único centro público del municipio. Un colegio que también está inmerso en reformas, pues las obras de su ampliación se adjudicarán en noviembre y comenzarán a final de año.