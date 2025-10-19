Una novela nacida en Wattpad que cruza fronteras

Con 25 años recién cumplidos, Esperanza Villanueva ha conseguido algo que muchas personas sueñan pero pocas concretan: publicar su primera novela en papel. Tras una década escribiendo «a escondidas y solo para mí» la carballiñesa lanza «Relaciones Peligrosas», una obra construída a base de autofición, apoyo familiar y, sobre todo, mucha determinación, porque la escritora amateur se autopublica.

La joven autora comenzó a escribir con 15 años, «en secreto» y sin ninguna intención de mostrarse públicamente. Lo hacía, según cuenta, como forma de escape. «Era una salida. Lo que escribía no lo leía nadie. Me daba vergüenza, y además, en mi entorno en el colegio y en el instituto se metían contigo si te gustaba leer o escribir», recuerda.

Esa relación íntima y silenciosa con la escritura cambió durante la pandemia, cuando, como muchas otras personas, encontró cobijo en las palabras de otros. En su caso no fueron la música o las series los contenidos que la atraparon, sino que fueron los libros. «Leí una media de 70 obras en pocos meses», dice rememorando el momento del aislamiento obligado en el que «poco más había que hacer». Fue entonces cuando decidió dar forma a una historia que llevaba tiempo rondándole la cabeza: una novela con apariencia ligera, pero que aborda «temas más profundos de lo que parece a simple vista».

Así nace «Relaciones Peligrosas» la historia de «tres amigas gallegas que viajan a Italia para estudiar». Lo que podría parecer una novela juvenil de amistad y romance va desvelando otras capas: «anorexia, violencia familiar, inseguridad emocional» son algunos de los temas. Aunque los personajes están inspirados en su grupo de amigas y en ella misma, Esperanza aclara que los traumas que se cuentan son completamente ficticios. «No son nuestras historias, pero quería visibilizar que hay personas que están sufriendo en silencio, aunque no lo parezca. A veces, alguien que parece estar bien por fuera, está roto por dentro».

Anonimato digital al papel

La novela vio la luz primero en la plataforma web de lectura y escritura «Wattpad» hace ya cuatro años, en 2021, aunque bajo seudónimo. Villanueva solo lo contó entonces a su familia y a su círculo más cercano su proyecto de escritura. «Me daba miedo mostrarme como autora. Fue una forma segura de probar si lo que escribía podía gustar», explica. Y gustó. Las lectoras conectaron con la historia, con las emociones de los personajes y con el enfoque. Ese apoyo fue clave para quedecidiera ir un paso más allá.

A comienzos de este año, después de valorarlo con calma, apostó por la autopublicación. Lo hizo sin intermediarios editoriales, con recursos propios y tomando decisiones sobre cada aspecto del libro. «Sabía desde el principio que no quería depender de ninguna editorial. Quería hacer las cosas a mi manera, aunque fuera más trabajo», comenta.

El proceso duró más de medio año: desde enero hasta finales de agosto. La novela, que cuenta con 272 páginas—274 con agradecimientos—, fue revisada, corregida y rediseñada respecto a la versión digital. Para ello, Esperanza se rodeó de un pequeño equipo de profesionales gallegos. La portada es obra de Gabriel, un joven ilustrador de O Carballiño, al que, a pesar de ser de la misma villa, conoció por instagram. La correción también salió de las redes sociales, pero de TikTok. «El algoritmo me recomendó a una chica correctora, también gallega, que tenía experiencia en autopublicaciones. Era importante para mí que todo lo que rodeara al libro fuera de aquí, de Galicia», afirma.

La versión en Wattpad se quedó como gancho: ahora solo hay seis capítulos disponibles, los del arranque de la historia. «Subí hasta justo el momento en que aparece el primer protagonista masculino, para que la gente se enganchara y quisiera saber más», comenta con picardía.

Promoción digital

La primera tirada impresa fue de 200 ejemplares. Esperanza los empaquetó a mano, uno a uno, en casa. Publicó el proceso en redes sociales, desde elprincipio, desde las primeras páginas hasta los primeros envíos por correo. Gracias a esa exposición y a la buena acogida del libro, ha solicitado una segunda edición de 400 ejemplares. En total, 600 copias vendidas o en camino. «Al principio pensé que igual ni los 200 se vendían. Pero la respuesta fue brutal. Empezaron a llegar pedidos de fuera de Galicia, incluso de Mérida. Ahí vi que la cosa iba en serio y estoy muy contenta», dice.

Su estrategia de promoción se ha centrado en las redes sociales, especialmente en TikTok, donde su cuenta ha pasado de 400 seguidores a más de 3.000 durante el año en el que ha compartido el proceso de su libro y su día a día como autora autopublicada. «Las redes son fundamentales hoy en día si sabes conectar con la gente son una gran herramienta de publicidad», afirma antes de indicar que la novela también está disponible en Amazon, una decisión clave para llegar a lectoras de fuera del país que consiguió precisamente a través de las redes. «Tenía muchas seguidoras de Latinoamérica y envíarles allí la novela no era viable, así pueden adquirirlo», señala.

«Relaciones Peligrosas» tiene una estructura de novela romántica juvenil y su autora no se esconde, confiesa que le cuesta leer «novelas que no tengan algo de romance. Es mi género favorito. Aunque el libro toque temas duros, me gusta que haya una historia de amor, aunque no sea perfecta». Con eso en mente, Esperanza deja claro que seguirá escribiendo, que la autopublicación ha llegado para quedarse en su vida y que su comunidad lectora, construida paso a paso, es una de sus principales motivaciones, «es increíble que algo que empecé en silencio, por vergüenza, haya llegado tan lejos. Ver cómo la gente conecta con lo que escribo, eso no tiene precio».