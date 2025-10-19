Laias programa la agenda europea del termalismo y la sostenibilidad

Ourense vuelve a situarse como referente internacional en el ámbito del termalismo y la sostenibilidad. El Balneario de Laias acogerá, del 20 al 22 de octubre, el Workshop ThermEcoWat Ourense–Laias, un encuentro transnacional del proyecto europeo ThermEcoWat que reunirá a expertos y representantes institucionales de España, Francia y Portugal.

Coordinado por la Diputación Provincial, el foro se celebra en el marco del programa Interreg Sudoe 2021–2027 y busca preservar el patrimonio termal del suroeste europeo, así como diseñar estrategias de adaptación al cambio climático.

El consorcio internacional está formado por instituciones de referencia como el Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) y Thermauvergne (Francia), el Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, el IGME-CSIC, la Universidad de Vigo, el Ayuntamiento de Caldes de Montbui o las Termas de São Pedro do Sul (Portugal), entre otras.

Durante el taller se presentarán estudios sobre la resiliencia de ecosistemas termales y se debatirán oportunidades para el aprovechamiento energético sostenible del agua termal, combinando investigación científica, planificación territorial e innovación tecnológica.

El programa, que contará con más de una treintena de especialistas, incluye ponencias, grupos de trabajo, visitas técnicas y una experiencia termal en Laias, así como desplazamientos a enclaves como A Chavasqueira, As Burgas o el Campus de Ourense, donde se mostrará el potencial geotérmico del territorio.