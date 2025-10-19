Una jornada de innovación pedagógica con sello gallego

La Casa da Cultura de Xinzo de Limia fue este sábado el epicentro del pensamiento educativo con la celebración de la II edición de «Rebelión Docente – O cambio está en ti», una jornada de actualización pedagógica que reunió a profesionales de la enseñanza en un espacio de reflexión, formación práctica e intercambio de experiencias.

Coordinado por la pedagoga Inma Jardón, el encuentro ofreció al profesorado herramientas aplicables al aula en áreas tan diversas como la educación afectivo-sexual, la prevención del acoso o la estimulación musical temprana. No faltaron tampoco sesiones sobre creatividad, diseño de espacios multisensoriales o actuación ante urgencias escolares.

La jornada, dividida en bloques de mañana y tarde, incluyó ponencias y demostraciones a cargo de profesionales.