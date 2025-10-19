Fiesta infantil solidaria en el Paco Paz
La recaudación fue destinada Alcer para luchar contra enfermedades renales
d. a.
Y al mismo tiempo que en el CHUO, hubo también ración de solidaridad en el Pazo dos Deportes Paco Paz, donde la asociación Alcer Ourense organizó la fiesta infantil DivertiAlcer, para recaudar fondos con los que luchar contra las enfermedades renales. Tres horas de diversión y beneficiencia en las que los más pequeños de la ciudad termal pudieron disfrutar de hinchables, juegos o una exhibición de coches clásicos de rally, con merienda y sorteo incluida.
El evento contó además con una visita especial: los jugadores del Club Ourense Baloncesto (COB) Kentwan Smith, Carlos Jügens y Kingsley Okanu se acercaron para interactuar con la rapazada de As Burgas, tres días antes de iniciar la Copa España en el mismo Paco Paz contra el Grupo Caesa Seguros Cartagena
Los fondos recaudados a través de las entradas y la fila 0 que se habilitó durante la fiesta se destinaron a mantener los servicios de información, atención social y nutrición que ALCER Ourense ofrece desde hace más de cuatro décadas, tanto a pacientes con enfermedad renal crónica como a sus familias.
