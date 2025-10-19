Doble bronce para la Agrupación Musical da Limia en el Certame Galego
Las bandas sénior e infantil lograron la tercera posición en sus respectivas categorías
La Agrupación Musical da Limia dejó ayer a Xinzo y a todo el panorama bandístico ourensano por todo lo alto en la 18ª edición del Certame Galego de Bandas de Música. Tanto su banda absoluta como su sección infantil consiguieron ayer un tercer premio en sus respectivas categorías, tras una reseñable actuación en el Pazo da Cultura de Pontevedra.
La Chikiband 2.0, dirigida por David Vello, obtuvo 72 puntos de 100 posibles tras presentarse con la «Albodobre», interpretar la obra obligada de la sección «A miña primeira rapsodia» y culminar con la pieza «Xoldra».
Por su parte, la agrupación sénior, bajo la batuta de José Luis Tielas (un mítico director el mundo bandístico gallego), consiguió 80 puntos de 100 que le catapultaron al bronce por delante de la Banda de Música Juventudes Musicales de la Universidad de León. En su caso, abrieron con el pasodoble «A Freixa», tocaron la pieza obligada «O soño de Luzbel» y cerraron con «Pilatus: Mountains of Dragons». La banda tendrá como próximo reto en 2026 el Concurso Mundial de Música de Kerkrade (Países Bajos).
- Condenada por mandar a un vigilante de Ourense a Vigo en represalia: «Es una medida gravosa para la propia empresa»
- Un letrado judicial filtró datos de casos y víctimas y prostituyó a dos mujeres vulnerables en Ourense
- «Fui una de las primeras víctimas de las ‘fake news’, pero al PP le salió gratis»
- Dos hombres, heridos por arma blanca en Vilardevós, uno de ellos de gravedad
- Mamá también juega al fútbol : «Nos cansamos de ser las que mirábamos»
- Crisis en el cuidado de los mayores en centros privados: cierran por deficiencias otra vivienda comunitaria
- Niegan incendiar A Chavasqueira: «Estaba en casa cocinando un guiso»
- Prisión provisional, comunicada y sin fianza para el detenido por el apuñalamiento de Vilardevós