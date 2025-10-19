Doble bronce para la Agrupación Musical da Limia en el Certame Galego

La Agrupación Musical da Limia dejó ayer a Xinzo y a todo el panorama bandístico ourensano por todo lo alto en la 18ª edición del Certame Galego de Bandas de Música. Tanto su banda absoluta como su sección infantil consiguieron ayer un tercer premio en sus respectivas categorías, tras una reseñable actuación en el Pazo da Cultura de Pontevedra.

La Chikiband 2.0, dirigida por David Vello, obtuvo 72 puntos de 100 posibles tras presentarse con la «Albodobre», interpretar la obra obligada de la sección «A miña primeira rapsodia» y culminar con la pieza «Xoldra».

Por su parte, la agrupación sénior, bajo la batuta de José Luis Tielas (un mítico director el mundo bandístico gallego), consiguió 80 puntos de 100 que le catapultaron al bronce por delante de la Banda de Música Juventudes Musicales de la Universidad de León. En su caso, abrieron con el pasodoble «A Freixa», tocaron la pieza obligada «O soño de Luzbel» y cerraron con «Pilatus: Mountains of Dragons». La banda tendrá como próximo reto en 2026 el Concurso Mundial de Música de Kerkrade (Países Bajos).