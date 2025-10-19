El desarrollo del rural late en femenino en Vilardevós

La fuerza del rural ourensano volvió a sentirse en Vilardevós, donde ayer más de 350 mujeres participaron en el acto organizado por la Federación Provincial de Mulleres Rurais de Ourense— Femuro— con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural. Un encuentro festivo y reivindicativo que volvió a poner en valor la labor incansable, silenciosa y esencial de las mujeres en el sostenimiento de la vida y del territorio.

La jornada fue también un homenaje al asociacionismo femenino, clave para fortalecer redes de apoyo, dar visibilidad a las necesidades del rural y construir espacios donde las mujeres puedan tomar la palabra y el liderazgo en sus comunidades.

Hasta el concello se desplazó el presidente provincial, Luis Menor, quien recordó que en el marco de la campaña «8M, Mes a Mes» impulsada por la Diputación, octubre ha estado dedicado a ellas: a las mujeres rurales. Mujeres que han sido agricultoras, ganaderas, emprendedoras, cuidadoras, transmisoras de cultura, gestoras del patrimonio y de la economía local, muchas veces desde el anonimato.

Por ello, Menor agradeció el trabajo de Femuro «por el asociacionismo de las mujeres rurales» y enfatizó la necesidad de reivindicar a través de estas iniciativas « el impagable legado de estas mujeres como verdaderas protagonistas del desarrollo económico de los territorios».