Las confiterías ourensanas donan casi 5.000 euros contra el cáncer infantil

La Asociación Provincial de Pasteleros y Confiteros de Ourense entregó un cheque por valor de 4.927 euros a la sede local de la Asociación contra el Cáncer. La cantidad corresponde a la recaudación obtenida en la VIII edición de la Galleta Solidaria, una iniciativa benéfica que cada año cuenta con la colaboración de una docena de pastelerías ourensanas que donan sus productos para la causa.

Durante el acto de entrega, celebrado en la sede de la entidad social, participaron la vicepresidenta de la asociación de confiteros, Pilar Ávila, y el tesorero, Arturo Prado, quienes hicieron entrega del cheque al presidente de la AECC en Ourense, Germán Rodríguez – Saá.

Con esta aportación, la iniciativa ha conseguido reunir casi 38.517 euros desde su puesta en marcha