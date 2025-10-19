El CHUO organiza un torneo de mus por la salud mental

La cafetería Apetéceme del Hospital de Ourense se llenó ayer de generosidad y cartas en la segunda edición del Torneo Solidario de Mus. Más de 50 parejas de jugadores se enfrentaron ayer por una buena causa en el evento organizado por por el Servizo de Atención ao Paciente e Humanización en colaboración con la Asociación Cultural Museiros de Ourense, y que tenía como destino ayudar a la asociación Morea, de familiares y enfermos de Saúde Mental de Ourense. La recaudación de todas las inscripciones se donaron íntegramente a la organización para el desarrollo de sus programas de ayuda, así como se habilitó una fila 0 para que todas las personas que no quisiesen jugar, pero sí ayudar, pudieran aportar su granito de arena. La jornada duró más de doce horas, en las que los múltiples museiros de Ourense demostraron su implicación con las causas solidarias.