La CHMS invierte 700.000 euros en la mejora de Vilar de Barrio

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, José Antonio Quiroga, y el alcalde de Vilar de Barrio, Manuel Conde, visitaron las obras de mejora del sistema de saneamiento que el organismo de cuenca ejecuta en el municipio, con una inversión total que supera los 700.000 euros.

El proyecto contempla la instalación de ocho depuradoras compactas distribuidas por diferentes núcleos rurales. En una primera fase, ya finalizada, se construyeron seis estaciones en O Folón, Eirexa, Arnuide, Cancillós, Aldea Arriba y Aldea Abaixo.

Según explicó Quiroga, «se trata de unidades de depuración adaptadas al número de habitantes, que permiten gestionar de forma eficiente las aguas residuales y facilitar su mantenimiento y explotación».

En la actualidad está en marcha la segunda fase, que incluye la instalación de dos depuradoras más, en O Folón-1 y Arnuide-1, cuya puesta en funcionamiento se prevé para la primera semana de diciembre.

Además, el plan incluye la demolición de antiguos equipos de depuración que estaban ubicados en zonas de dominio público hidráulico del río Arnoia, o dentro de su servidumbre, y que ya no resultaban funcionales.

La inversión total asciende a 699.283 euros, de los que 430.663 euros corresponden a las obras ya ejecutadas y 268.620 euros a las actualmente en ejecución.