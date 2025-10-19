Arnoia impulsa la balneoterapia con una unidad terapéutica pionera en Galicia

El Balneario de Arnoia celebra tres décadas de historia recuperando su esencia original: poner las aguas mineromedicinales al servicio de la salud de las personas. La instalación, que en 1995 inauguró una nueva etapa del termalismo gallego y sirvió de impulso para la creación posterior de centros como Laias y Lobios, acaba de estrenar su Unidad Terapéutica Termal—UTT—, un espacio pionero que combina atención médica especializada y recursos naturales del entorno para ofrecer programas de recuperación personalizados.

Uno de los espacios de rehabilitación. | Roi Cruz

Ayer el balneario albergó un acto conmemorativo por el aniversario y reunió en Arnoia a autoridades autonómicas, provinciales y locales, representantes del sector turístico y sociosanitario y a trabajadores actuales e históricos del balneario. Todo ello en una jornada que el presidente de la Fundación San Rosendo, José Luis Gavela, aprovechó para poner en valor esta nueva apuesta que «permite volver al concepto original del balneario, haciendo que las aguas que brotan del manantial sean, de nuevo, un medio para la recuperación de la salud».

Más allá del ocio

Así, la unidad terapéutica termal representa una evolución estratégica del modelo balneario. Con un equipo multidisciplinar integrado por médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y personal asistencial, la unidad ofrece dos programas principales: Cuido Termal, de hasta 15 días, dirigido a personas sin grado de dependencia o con grado 1; y Recupera Termal, de hasta 3 meses, pensado para pacientes en recuperación tras el alta hospitalaria. Ambos programas combaten enfermedades crónicas o contribuyen a la mejora funcional tras intervenciones médicas, en un entorno diseñado para favorecer el equilibrio físico y emocional.

Las instalaciones incluyen dos piscinas interiores de aguas mineromedicinales, sala de rehabilitación, espacio de terapia ocupacional y pensión completa con menús supervisados por nutricionistas.

La puesta en marcha de la UTT es también una herramienta de desarrollo local. Gracias a ella el centro ampliará su periodo de apertura: de los siete meses de actividad en 2024, pasará a diez en 2025, con el objetivo de mantenerse operativo los doce meses del año a partir de 2026.

«La colaboración institucional es clave para garantizar que este tipo de instalaciones sean sostenibles y conviertan un recurso natural como el agua en un motor económico y social para el rural», sostuvo el presidente provincial, Luis Menor, en la celebración del 30 aniversario del balneario. Una conmemoración que también contó con la intervención del presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices, quien recordó que «Galicia es un referente como destino de turismo de salud» y puso en valor el papel pionero de Arnoia, tanto en la certificación de calidad como en la realización de los primeros estudios hidrogeológicos a nivel nacional en los años noventa.

Cartera de sanidad

La nueva unidad representa además el mejor argumento para una de las demandas históricas del sector: la incorporación de los tratamientos termales a la cartera pública del Sergas, siguiendo el modelo de otros países europeos donde la balneoterapia está plenamente integrada en el sistema de salud.

Así lo defendió Santalices, que, con su experiencia como médico, quiso poner el foco en que «ir al spa no deja de ser jugar con agua» y «hablar de las propiedades mineromedicinales de la balneoterapia es un tratamiento adecuado para muchas problemáticas», por ello reivindicó una reflexión sobre la eficiencia y eficacia de estos programas: «una estancia en un balneario con atención médica cuesta mucho menos que una cama hospitalaria y puede ofrecer una alternativa válida en ciertos procesos», por ello apeló a la necesidad de que la decisión final sobre su inclusión se valore en el Consejo Interterritorial de Salud.