Padres y jugadores del EDC Verín se manifiestan por el estado de su campo
El césped de A Granxa lleva años deteriorado, pero empeoró con los incendios
d. a.
Los usuarios de las instalaciones deportivas de A Granxa, liderados por las familias de las Escolas Deportivas de Verín, se manifestaron ayer frente a la casa consistorial para protestar contra el mal estado que presenta el césped de su campo de fútbol local.
Aunque el verde se dañó con el despliegue de helicópteros en la reciente vaga de incendios, las madres y padres del conjunto deportivo denuncian que el deterioro viene de varios años atrás, y que el despliegue de la UME sólo levantó la parte del terreno que estaba menos perjudicada hasta la fecha.
Aunque el proyecto para la reforma del campo ya está licitado desde este miércoles, y se esperan que las obras comiencen en mes y medio en el mejor de los casos, desde las familias del EDC Verín protestan por las promesas en vano que se les han hecho durante estos años. Afirman que se les aseguró un campo renovado el pasado mes de junio, y que la no llegada de este ha obligado al equipo a jugar varios partidos de local en Ourense, arriesgándose a una posible expulsión de la liga.
