Ourense, ante la emergencia del jabalí: 86 concellos bajo control cinegético especial

Ourense se convierte, un año más, en el epicentro de la lucha contra la proliferación del jabalí en Galicia. La directora xeral de Patrimonio Natural, Marisol Díaz, anunció ayer la declaración de emergencia cinegética temporal para la temporada 2025-2026, que afectará a un total de 38 comarcas gallegas, entre ellas 11 ourensanas, y 254 municipios de toda Galicia, con Ourense con mayor numeros de concellos incluidos en la medida, 86, frente a 64 coruñesees, 57 lucenses y 47 pontevedreses. Esta herramienta excepcional, que se emplea desde 2019, busca reforzar los mecanismos de control de la población de jabalí para minimizar los daños en la agricultura, ganadería y la seguridad vial, que han aumentado de «forma sustancial» en los últimos años.

Un jabalí atropellado en la zona de Untes, en la Nacional 120. | | BRAIS LORENZO

Así lo manifestó ayer Díaz, que detalló las medidas que se aplicarán para mitigar una problemática que a su entender ha incrementado «notoriamente» a nivel gallego. Mientras que en la primera declaración de emergencia en 2019 se registraron 1.400 avisos por daños, actualmente, a fecha de 10 de octubre, la cifra se ha disparado hasta los 4.269 avisos. Esta situación justifica para la Xunta de Galicia la necesidad de adoptar esta emergencia que se extenderá hasta el 22 de febrero de 2026.

Incidencia de los incendios

La declaración inicial abarcaba 255 concellos en toda Galicia, pero finalmente se redujo a los 254 tras la exclusión de un concello ourensano: Petín, que fue duramente afectado por la ola de incendios del pasado mes de agosto. Tanto así que los fuegos arrasaron los Terrenos Cinegéticos Ordenados—tecores— y las zonas libres del municipio, dejando superficies inferiores a las 500 hectáreas exigidas para poder llevar a cabo la caza de control, requisito imprescindible para incluir un territorio en esta emergencia.

«La exclusión de Petín de la declaración es una muestra del impacto que dejaron los incendios este verano, afectando a zonas que ya estaban en la mira para la caza de control, pero que hoy no cuentan con la superficie mínima necesaria para desarrollar esta actividad», explicó la directora xeral.

Además de Petín, en Ourense cuatro Tecores y una zona libre han quedado excluidos de la caza por no alcanzar esta superficie mínima continua, mientras que se han ajustado las cuotas de captura en los terrenos cinegéticos con al menos un 15% de superficie afectada. En este caso, de los 30 tecores afectados por esta medida, 29 se encuentran en la provincia de Ourense y solo uno en Lugo.

Trampas y disparos

Díaz recordó que la emergencia cinegética es un instrumento adicional y complementario a la caza regulada , así como a las actuaciones de control por daños que continúan desarrollándose según la normativa vigente. Durante la vigencia de esta declaración, «se permitirá abatir ejemplares sin límite, con prioridad en hembras adultas y subadultas, mientras que la caza de crías o hembras con crías requerirá autorización expresa de la Dirección General de Patrimonio Natural».

Además, para optimizar el control de las poblaciones, se habilitarán herramientas especiales, como la ampliación de los días de caza fuera del calendario habitual, el uso excepcional de medios auxiliares —visores ópticos, detectores electrónicos o cebaderos— que facilitan la identificación y capturan de ejemplares, y «la autorización para que los propietarios realicen esperas o en terrenos cinegéticos especiales, tanto personalmente como a través de terceros».

Según la directora xeral de Patrimonio Natural una de las herramientas «más efectivas» que se están implementando para controlar la población de jabalíes son las jaulas trampa, instaladas mediante convenios de colaboración entre la Xunta y varios concellos gallegos. «Este sistema ya ha dado resultados positivos en municipios como Sada, Arteixo, Oleiros, A Coruña y O Grove», donde se han capturado un total de 131 ejemplares, dijo antes de exponer que en zonas urbanas y periurbanas, las capturas de entre ocho y nueve jabalíes en apenas 15 días reflejan la eficacia de este método.

En el caso concreto de Ourense, «el grupo municipal ha solicitado información específica sobre el uso y resultados de estas jaulas, con el objetivo de valorar su aplicación en la ciudad y municipios próximos, dada la creciente problemática, pero de momento no se sabe nada más», sostuvo Díaz .

Accidentes de tráfico

Uno de los factores que más ha pesado en la decisión de declarar la emergencia cinegética es el incremento de los accidentes de tráfico provocados por fauna salvaje. Según los últimos datos facilitados por la Dirección General de Tráfico, durante el año 2024 se contabilizaron 3.725 siniestros relacionados con animales silvestres, una cifra que en 2025 siguiendo la tendencia apunta a la expansión.

Entre el 1 de enero y el 16 de septiembre, la DGT contabilizó en Ourense 1.046 atropellos de fauna. El 65% de los percances en carretera debido a la intromisión de la fauna en la calzada se debe a los jabalíes, responsables de 684 hechos hasta el 16 de septiembre. El siguiente animal que causa más atropellos es el corzo, con 272 casos en menos de 9 meses. Los ejemplares silvestres desencadenaron 996 de los 1.046 accidentes de este tipo.

Por todo ello, la administración gallega reclama al Ministerio una metodología unificada para establecer un censo estatal del jabalí, al considerar que la ausencia de datos homogéneos impide abordar el problema con eficacia en todo el territorio. «Actualmente, se están desarrollando trabajos de monitorización en zonas piloto como Terra Chá y en Porto do Son, con el fin de definir un modelo de estudio replicable en el resto del país. «Dar una cifra hoy sería una aventura. Lo que necesitamos es un método serio y armonizado para poder actuar de forma coordinada», indicó Marisol Díaz.