Fallece un hombre al ser arrollado por un tren en A Rúa

Un hombre falleció este viernes tras ser alcanzado por un tren a primera hora de la mañana en el concello de A Rúa. El accidente se produjo cerca de las 07.30 horas, cuando el personal de ADIF contactó con el 112 Galicia para informar de que un tren acababa de atropellar a una persona a la altura del kilómetro 50 de la OU-533.

De inmediato, el 112 solicitó la intervención del personal del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, de los Bomberos de Valdeorras, de los agentes de la Guardia Civil y de los efectivos de Protección Civil de la localidad. Los equipos de emergencia desplazados solo pudieron confirmar el fallecimiento.

A consecuencia del suceso se interrumpió provisionalmente la circulación ferroviaria entre Ponferrada y Monforte de Lemos, pero a última hora de la tarde ya había sido recuperada.