Estudios Abertos desafía el cierre cultural y abre las puertas al arte

En Ourense, el arte también vive en los márgenes. En un garaje, un desván, una antigua estación de tren o una casa rural. Ahí, lejos de los focos y de las salas de exposiciones institucionales —varias de ellas cerradas—, es donde artistas de toda la provincia dan forma a sus obras. A menudo, para públicos lejanos. A veces, sin que nadie las vea.

Eligieron como escenario el museo municipal para lamentar que sigue cerrado. | Iñaki Osorio

Por eso, durante los días 24, 25 y 26 de octubre, ellos y ellas deciden abrir las puertas de sus estudios, levantar el telón del proceso creativo y dejar que entre el público. Lo hacen en el marco de la iniciativa Estudios Abertos, que celebra su segunda edición con la participación de más de treinta artistas repartidos en 19 espacios. Diez están en la ciudad; el resto, en distintos puntos de la provincia como Xunqueira de Espadañedo, Esgos, Bande, Allariz, Taboadela o Bobadela.

El evento, organizado por A Maquinadora, no es una feria al uso. No hay entradas, ni inauguraciones solemnes. El arte se ofrece a pie de taller, sin vitrinas. La idea es tan sencilla como poderosa: colocar a los artistas de Ourense en el mapa, literalmente ya que gracias a un mapa interactivo en la web de la iniciativa, el público puede visitar libremente cada espacio o visitarlas apuntándose a una de las rutas organizadas en autobús, gratuitas pero con reserva previa a través de la página de www.estudiosabertos.com.

Así lo explica Tomás Lijó, profesor del CIFP A Farixa, el lugar donde nació la asociación cultural sin ánimo de lucro A Maquinadora, que hace posible este evento. «Lo que se encuentra en estos estudios va más allá del resultado final. No solo se ven cuadros colgados, esculturas terminadas o grabados listos para enmarcar. También están los bocetos descartados, las herramientas manchadas de pintura, los errores, las pruebas... Y lo más valioso: la conversación directa con el artista y creador», valora Lijó.

Ese contacto, explican desde la organización, rompe la barrera entre el arte y el espectador. «A veces sentimos que entrar en un estudio o en una galería impone . Aquí se trata de quitar el miedo, de descubrir que el arte no es inaccesible y también es una gran oportunidad para que el talento ourensano se conozca más, porque muchos ni siquiera exponen en la provincia, aunque sí lo hagan fuera de ella», indican desde la organización.

Esto se debe a que muchos de los participantes trabajan principalmente para galerías o ferias en otras ciudades e incluso en el extranjero. Es el caso de Elhaba Carballo de Dios, artista multidisciplinar de Xunqueira de Espadañedo, que abre su estudio al público por primera vez. «Es una iniciativa fenomenal, muy bien organizada y con mucho corazón», valora.

La ruta para visitar su taller sería la Línea A— en total hay hasta la D— que recorrerá también Esgos donde se visitará el taller de Xavier Riomao. Esta línea, que funcionará el viernes 24 de 16.30 horas a 20.45 horas, dispone de 21 plazas, las mismas que la línea D, la de Bande con dos estudios disponibles el domingo entre las 10.00 horas y las 14.30 horas.

Las líneas B y C son para el sábado y ambas cuentan con 39 plazas. La primera, en turno de mañana de 10.00 a 14.30 horas, lleva a Allariz, donde abren sus puertas Xabier Varela, Jaime González, Jorge Varela y Arturo Andrade. aunque la más solicitada es la C, en turno de tarde entre Bobadela y Taboadela ya solo dispone de la mitad de sus plazas, porque tiene un incentivo: incluye la posibilidad de una cata Martin Códax.

Pero la intención de la iniciativa es dar a conocer a todos por igual y a cuántos más, mejor. Por ello, pese a que todo el programa es gratuito, tienen la opción de adquirir un pac mecenas. Un modo de apoyo voluntario que por 25 euros da derecho a varios obsequios simbólicos como una bolsa de tela, bono descuento y lo más especial, el acceso a un álbum de cromos. Sí, como los de infancia: en cada estudio se consigue un cromo del artista, y si se completan seis, se entra en un sorteo final, «incentivamos así que se quieran conocer todos los talleres porque todos tienen algo que ofrecer», prometen desde A Maquinadora.

Una llamada de atención a la gestión cultural

La presentación del evento se celebró ante las puertas cerradas del Museo Municipal de Ourense en un gesto claro de reivindicación. «Es muy simbólico, mientras unos espacios se cierran, otros se abren por iniciativa propia».Así fueron varios los artistas que no ocultaron su malestar. Leandro Sánchez, pintor que repite por segundo año consecutivo, calificó el cierre de este referente cultural como una situación «muy mala» e «inédita». Otros fueron más directos: «Es una vergüenza absoluta», lamentó Carballo de Dios, que apuntó que «quien cerró el museo está haciendo el ridículo de una manera espantosa».