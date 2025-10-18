La Diputación destinará más de 6,2 millones a paliar los daños del fuego

El Gobierno provincial presentará en la Comisión de Facenda del próximo miércoles un expediente de modificación de crédito por un importe superior a 6,2 millones de euros, que será debatido posteriormente en el pleno ordinario del mes de octubre. De esa cantidad, más de 6,1 millones se destinarán a los concellos con el fin de apoyar a los municipios afectados por la ola de incendios de este verano, garantizar la prestación de servicios municipales y atender necesidades especiales de financiación.

El presidente de la Diputación, Luis Menor, explicó que esta modificación se ajusta a las limitaciones impuestas por las reglas fiscales reactivadas por el Gobierno central en 2024, que restringen el uso del remanente de tesorería a poco más de 6 millones de euros de los 24 millones disponibles. Menor señaló que el importe se dirige exclusivamente a los concellos, ya que con esta cifra no es posible abordar otras áreas como la colaboración con entidades.

Así, el expediente suma un total de 6.249.377,77 euros. De esta cantidad, 60.000 euros se reservan para procedimientos de expropiación, mientras que el resto, más de 6,1 millones, se destinarán a subvenciones de cooperación local, ayudas que llegarán a 191 proyectos en los 91 municipios ourensanos con menos de 20.000 habitantes, excluyendo solo a la capital provincial.

Permitirán atender las demandas en materia de infraestructuras, equipamientos, servicios públicos básicos y también instalaciones deportivas, en línea con los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Además, el expediente recoge los compromisos económicos correspondientes a las anualidades de este año del plan de residencias para mayores, cofinanciado por la Xunta de Galicia, con partidas específicas para la construcción de centros en A Peroxa—250.000 euros—, Vilamarín—100.000 euros— y Carballeda de Avia—57.000—.

La distribución de los más de 6,1 millones de euros entre los municipios se basa en tres criterios principales. Por un lado, se conceden ayudas específicas a los concellos gravemente afectados por los incendios, con cantidades que varían según la superficie quemada, desde los 100.000 euros para los municipios más afectados hasta los 55.000 para los que sufrieron un impacto menor pero relevante.

En segundo lugar, se aplica una distribución lineal en función de la población, con cantidades que van desde los 30.000 euros para los municipios con menos de 1.000 habitantes hasta los 50.000 para aquellos con más de 5.000. Por último, se atienden las necesidades especiales de cofinanciación que presentan algunos municipios en proyectos que cuentan con la participación de otras administraciones para su ejecución.