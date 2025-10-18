Desarticulado un punto de venta de drogas en el barrio de A Ponte
La Policía Nacional detuvo a un hombre acusado de un delito contra la salud pública, tras un operativo desarrollado en el barrio de A Ponte en el marco de un dispositivo para combatir el tráfico de drogas en Ourense.
La investigación se inició el pasado mes de agosto, al detectarse un inusual trasiego de personas en las inmediaciones de una calle del barrio, lo que permitió identificar un nuevo punto negro de venta de cocaína y hachís. El operativo se ejecutó el martes y culminó con el registro de una vivienda en A Ponte, donde presuntamente se realizaba la actividad delictiva, así como de un garaje anexo y una segunda propiedad del detenido en Velle. En los registros, los agentes intervinieron distintas cantidades de cocaína, hachís, dinero en efectivo y útiles para la manipulación y distribución de las sustancias.
