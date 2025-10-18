El Concello de Ourense propone una nueva modificación de 24 millones

El Concello de Ourense aprobó este viernes, en una sesión extraordinaria de la Xunta de Goberno Local, una nueva modificación presupuestaria por un total de 24.192.381,35 euros, con el objetivo de regularizar las retribuciones de las concesionarias Viaqua y Ecourense, responsables de los servicios de agua, saneamiento, depuración y recogida de residuos.

La propuesta será sometida a votación en el próximo pleno municipal, un extraordinario previsto para el 27 de octubre. Se trata de un movimiento clave con el que el equipo de gobierno busca «poner fin a conflictos arrastrados desde hace años» y actualizar los contratos en precario de dos de los servicios públicos esenciales en la ciudad.

Esta modificación llega tan solo un día después de que otro pleno extraordinario aprobara, con el apoyo del grupo socialista, una modificación de crédito de 25,7 millones de euros. En una sesión en la que fue rechazado otro expediente económico de 2,9 millones, al contar con el voto en contra de toda la oposición en bloque.

Pese a esa negativa, el alcalde de la ciudad, Gonzalo Pérez Jácome, descartó finalmente la posibilidad de recurrir a la cuestión de confianza que había planteado el pasado lunes en caso de que no salieran adelante las modificaciones. El regidor se basó en la aprobación de los 25,7 millones de euros, por la que le dio las gracias públicamente al PSOE por «pensar en ciudad, no como los demás partidos».

Sin embargo, en las filas socialistas pocas horas después del pleno, el edil José Ángel Barquero, que no asistió a la votación, comunicó su dimisión, alegando «diferentes obligaciones profesionales» que le impiden compatibilizar su trabajo con el cargo público.

En este contexto, este viernes la Xunta de Goberno Local aprobó en sesión extraordinaria una segunda modificación de crédito por 24.1 millones de euros que permitirá destinar 1,77 millones de euros a la gestión de las estaciones depuradoras de Reza, Santa Cruz de Arrabaldo y As Coiñás, y algo más de 260.000 euros a los tanques de tormenta. Pero lo más destacable es que se consignaron 13,6 millones de euros para la retribución de la concesión del servicio de agua, saneamiento y depuración, y 8,5 millones para el contrato de recogida de basura y limpieza viaria, actualizando los contratos de las concesionarias y, según el ejecutivo municipal con unas cuantías reconocidas «notablemente inferiores» a las que las empresas habían reclamado inicialmente.

Nueva ordenanza fiscal

Por otra parte, en la misma sesión, la Xunta de Goberno Local aprobó también el proyecto de una nueva ordenanza fiscal que deroga las actuales ordenanzas número 10 y 11, referidas a las tasas por el suministro de agua y el servicio de alcantarillado y depuración.

La derogación entrará en vigor una vez se apruebe la nueva ordenanza reguladora de tarifas, que actualmente se encuentra en fase de tramitación.