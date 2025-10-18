Casi 300 vehículos expuestos en la inauguración del Salón del Automóvil

Se acabó la espera para que los ourensanos que quieran renovar su coche lo puedan hacer a precios reducidos. O al menos, para aquellos que estean buscando un vehículo nuevo. Y es que ayer se inauguró en Expourense la 16ª edición del Salón do Automóbil Novo, que hasta el domingo a las 20.00 horas tendrá en exposición 290 vehículos de primera mano, convirtiendo así al espacio auriense en el mayor concesionario del norte de España durante estas semanas.

Desde primera hora se podían ver por los pasillos a los más interesados en las últimas propuestas. Y no es para menos: son 28 los modelos de última generación que se exponen ayer, hoy y mañana en las inmediaciones del Expourense. En el caso de unos pocos, será la primera vez que se puedan ver en Galicia, como la más reciente edición del Nissan Micra. Aunque si por algo destaca esta edición del Salón por Autómobil es por la presencia de enchufable: el coche 100% eléctrico ya está claramente impuesto en las ferias de automóviles, y componen la mayor parte de la oferta en Ourense junto a los híbridos enchufables. Precisamente de estas modalidades son el nuevo Renault 4, el Fiat Grande Panda o el Audi Q5, entre otras de las novedades de la jornada.

Todo este panorama acompañado de una gama de precios más que diversa. Quien busque un coche de primera mano en el Expourense puede pagar desde 11.780 euros que cuesta el hatchback eléctrico BYD Dolphin (con la ayuda financiera del Plan Moves); hasta abonar los 150.000 euros que se piden por el último modelo del BMW X6. Además, desde la organización del Salón afirman que los vendedores ofrecen descuentos de hasta 10.000 euros en algunos de los bólidos, y que con los diferentes planes de financiación que se ofrecen, quien lo desee puede llevarse un nuevo vehículo a casa por un plan de 150 euros al mes. Y no se olviden de la rebaja-lotería que plantea la organización: entre todas las ventas formalizadas en los días del Salón, se sorteará un cheque descuento de 6.000 euros.

Una edición emotiva

Aunque los protagonistas del Expourense durante las próximas dos semanas vayan a ser los vehículos, para la Asociación de Concesionarios de Automóviles de Ourense (ACAUTO), que organiza el Salón, esta supone la edición con más peso sentimental en décadas. Se dedica el evento a Ramón Seijas Pérez, quien fuera presidente del conglomerado durante los últimos 15 años, hasta su reciente fallecimiento en el mes de abril. Por ello, se inauguró el salón con un acto de homenaje al hombre que por su «traxectoria profesional liderando e unindo ao sector do automóbil en Ourense, e defendendo o papel dos concesionarios como motor económico e social», apostó por el evento de Expourense hasta convertirlo en «un referente en toda Galicia e un dinamizador das vendas de automóviles nesta provincia».