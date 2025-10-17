La Xunta dota 5 viviendas de promoción pública en el casco histórico de Ribadavia

La Xunta comienza la rehabilitación de un inmueble en el Casco Viejo de Ribadavia, que supone una inversión autonómica de 1,8 millones de euros y alcanzará 5 viviendas de promoción pública. La conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, visitó hoy el inicio de estas obras en un inmueble situado en la plaza García Boente, que en poco más de un año estarán finalizadas.

Puso en valor el esfuerzo económico de la Xunta, que ya había licitado las obras en 2024 y al quedar desierta, se subió casi un 60% el importe para que resultara más atractiva para el sector.

Hizo hincapié en que esta intervención se ejecuta al amparo del programa Rexurbe de la Xunta, con el que se recuperan inmuebles en estado de abandono o semiabandono en cascos históricos para luego ofrecerlos en alquiler accesible.

Señaló que las viviendas fruto de estas rehabilitaciones se ofrecerán como alquileres tasados a las personas inscritas en el Registro de demandantes.

Remarcó además que este programa autonómico tiene un doble objetivo: por una parte, acercar a las familias viviendas dignas y a precio accesible; y por otra parte, revitalizar zonas históricas.