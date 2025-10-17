La Xunta dota 5 viviendas de promoción pública en el casco histórico de Ribadavia
Ha iniciado la rehabilitación de un inmueble con ese fin y la inversión alcanza 1,8 millones
REDACCIÓN
La Xunta comienza la rehabilitación de un inmueble en el Casco Viejo de Ribadavia, que supone una inversión autonómica de 1,8 millones de euros y alcanzará 5 viviendas de promoción pública. La conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, visitó hoy el inicio de estas obras en un inmueble situado en la plaza García Boente, que en poco más de un año estarán finalizadas.
Puso en valor el esfuerzo económico de la Xunta, que ya había licitado las obras en 2024 y al quedar desierta, se subió casi un 60% el importe para que resultara más atractiva para el sector.
Hizo hincapié en que esta intervención se ejecuta al amparo del programa Rexurbe de la Xunta, con el que se recuperan inmuebles en estado de abandono o semiabandono en cascos históricos para luego ofrecerlos en alquiler accesible.
Señaló que las viviendas fruto de estas rehabilitaciones se ofrecerán como alquileres tasados a las personas inscritas en el Registro de demandantes.
Remarcó además que este programa autonómico tiene un doble objetivo: por una parte, acercar a las familias viviendas dignas y a precio accesible; y por otra parte, revitalizar zonas históricas.
- Condenada por mandar a un vigilante de Ourense a Vigo en represalia: «Es una medida gravosa para la propia empresa»
- Un letrado judicial filtró datos de casos y víctimas y prostituyó a dos mujeres vulnerables en Ourense
- El colectivo feminista de Ourense critica el «desamparo» de la justicia tras la fuga del profesor violador
- A Bola apela a la calma tras la llegada de un exconvicto: «Legalmente es libre»
- Dos hombres, heridos por arma blanca en Vilardevós, uno de ellos de gravedad
- Mamá también juega al fútbol : «Nos cansamos de ser las que mirábamos»
- Un año de prisión por construir un elevador que causó un fallecimiento
- Crisis en el cuidado de los mayores en centros privados: cierran por deficiencias otra vivienda comunitaria