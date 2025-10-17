Xunta, Deputación y Concello impulsan el tren de mercancías en San Cibrao

El respaldo institucional al proyecto de una estación de tren de mercancías en el polígono de San Cibrao es unánime. Al menos, por parte de los organismos del Partido Popular. Xunta de Galicia, Deputación de Ourense y Concello de San Cibrao das Viñas estuvieron presentes ayer en el Foro Ourense Industrial, de la Asociación de Empresarios del polígono, para tratar el futuro del sistema ferroviario en el complejo comercial. El encuentro acabó con un acuerdo a tres bandas, que la asociación califica de «histórico»: la Xunta terminará de expropiar los terrenos contemplados en el anteproyecto; el gobierno local modificará el PXOM; y la Deputación financiará la redacción del proyecto constructivo.

Todo ello en un encuentro ante el conjunto de emprendedores de San Cibrao en el que no se escatimó en críticas al gobierno central y sus empresas ferroviarias. El presidente de la Asociación, José Antonio Rodríguez Araújo, comenzó el foro lamentando el «poco éxito» que tuvo la primera reunión con Adif, que manifestó desde el primer momento que el polígono debía costear el proyecto por su cuenta; la alcaldesa de San Cibrao das Viñas, Marta Nóvoa, criticó tras la presentación del anteproyecto por el arquitecto responsable que el gobierno tampoco ayudara en la redacción del mismo; mientras que los conselleiros de Presidencia y Economía, Diego Calvo y María Jesús Lorenzana, destacaron la falta de un Plan Director a la hora de generar la infraestructura ferroviaria. La subdelegación del gobierno en Ourense respondió en declaraciones a este medio valorando la licitación de la EDAR de San Cibrao que la Asociación de Empresarios también le reclamó en su primer contacto, y reiteró su disposición «a traballar co compromiso que xa demostrou con San Cibrao e con toda a provincia de Ourense»

La estación de mercancías, una deuda histórica

El resultado del foro de ayer supone el espaldarazo más considerable hasta la fecha a un proyecto que si de algo no se le puede calificar es de reciente. Fue en el año 2004 cuando se puso sobre la mesa por primera vez la idea de construir una estación de mercancías en el polígono de San Cibrao. Desde entonces, el parque se ha duplicado en empresas y ha ganado hectáreas, pero el proyecto sigue sin llevarse a cabo pese a la presión de la Asociación y las repetidas cuestiones que los diputados ourensanos del PP han llevado al congreso de los diputados. Un proyecto que, a priori, sólo tendría consecuencias positivas para el parque y la provincia: el de San Cibrao es el polígono de mayor superficie de Galicia, acoge a más de 400 empresas y acoge el 90% de las mercancías que llegan a Ourense. Aparte, cuenta con el compromiso de las empresas que lo forman, pues según el estudio del Clúster Loxístico de Galicia, el 72% de las compañías estarían interesadas en usar los servicios ferroviarios con una base competitiva, y el sistema contaría con una demanda potencial de 300.000 toneladas a transportar al año.