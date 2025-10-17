El PSOE de Cenlle pide saber el destino del dinero de la «trama del agua»

El PSdeG-PSOE de Cenlle considera «insuficientes» las explicaciones del gobierno municipal del Partido Popular por la «trama» del canon del agua y les exigen que le aclaren al vecindario «donde fueron a parar ese dinero». Los socialistas critican que en el pleno extraordinario celebrado esta semana «no se aclaró para nada la situación de qué se hizo con ese dinero y solo se dio cuenta de las diferentes sanciones que el ayuntamiento tendrá que abonar en multas y recargos a Augas de Galicia».

Desde el Grupo Municipal Socialista denuncian que la «negligente» gestión de los diferentes alcaldes del PP, empezando por Gabriel Alén y siguiendo por los siguientes regidores provocó que el ayuntamiento tenga ahora que asumir el pago de estas multas y recargos con cargo a las arcas municipales. Al mismo tiempo recuerdan que ya en 2019 «le preguntamos al entonces alcalde, el señor Alén, qué estaba aconteciendo con el canon y respondió que se estaba pagando, algo que es obvio que no se estaba haciendo, viendo las multas las que ahora tenemos que hacer frente».

Posible malversación

La portavoz del PSdeG-PSOE en Cenlle, María Ángela González Pérez, hace hincapié en que «estamos ante un posible caso de malversación de fondos públicos», ya que tal y como apunta «el dinero del canon del agua figuran como pagados, pero la realidad es que nunca se abonaron». La edil socialista pone el foco en el aumento de la cuantía que el ayuntamiento tendrá que abonar «hace una semana me los hablaba de más de 170.000 euros, pero tras el pleno extraordinario pudimos comprobar que esta cifra se disparó hasta cerca de los 300.000».

Los socialistas indican que esta «trama» del canon del agua «está ya judicializada» y tal y como apuntan «esperamos que la justicia actúe e investigue todo lo acontecido», indican, y que se conozca el supuesto destino del dinero.