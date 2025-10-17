El PSdeG exige a la Xunta ampliar las plazas del programa Xantar na Casa en Ourense

La parlamentaria socialista ourensana Carmen Rodríguez Dacosta reclamó ayer a la Xunta que amplíe con urgencia a 100 las plazas del programa «Xantar na Casa» en Ourense, que actualmente cuenta con 62 usuarios. Además, exigió una atención inmediata para las 9 personas mayores o dependientes que están en lista de espera, con el compromiso de que no vuelva a cerrarse el acceso por falta de plazas.

Durante su intervención en la Comisión de Política Social del Parlamento gallego, Dacosta advirtió que existe una necesidad social evidente y base legal suficiente para justificar esta ampliación, y pidió al Ejecutivo que responda con cifras y plazos concretos.

Recordó que el programa, gestionado en colaboración entre el Concello y la Xunta, puede ampliarse mediante una addenda al convenio vigente, y que todos los grupos municipales solicitaron de forma unánime alcanzar las 100 plazas.

La socialista insistió en que Xantar na Casa garantiza alimentación equilibrada, autonomía y seguridad a personas vulnerables, y apuntó que es heredero del Comedor sobre Ruedas impulsado por el gobierno socialista local entre 2007 y 2012, desmantelado más tarde por Jácome y recuperado ante su necesidad.