El PSdeG exige a la Xunta ampliar las plazas del programa Xantar na Casa en Ourense
Reclaman atención inmediata para las nueve personas en lista de espera
L. G.
La parlamentaria socialista ourensana Carmen Rodríguez Dacosta reclamó ayer a la Xunta que amplíe con urgencia a 100 las plazas del programa «Xantar na Casa» en Ourense, que actualmente cuenta con 62 usuarios. Además, exigió una atención inmediata para las 9 personas mayores o dependientes que están en lista de espera, con el compromiso de que no vuelva a cerrarse el acceso por falta de plazas.
Durante su intervención en la Comisión de Política Social del Parlamento gallego, Dacosta advirtió que existe una necesidad social evidente y base legal suficiente para justificar esta ampliación, y pidió al Ejecutivo que responda con cifras y plazos concretos.
Recordó que el programa, gestionado en colaboración entre el Concello y la Xunta, puede ampliarse mediante una addenda al convenio vigente, y que todos los grupos municipales solicitaron de forma unánime alcanzar las 100 plazas.
La socialista insistió en que Xantar na Casa garantiza alimentación equilibrada, autonomía y seguridad a personas vulnerables, y apuntó que es heredero del Comedor sobre Ruedas impulsado por el gobierno socialista local entre 2007 y 2012, desmantelado más tarde por Jácome y recuperado ante su necesidad.
