Ourense amplía su control hídrico con una nueva estación en el río Barbaña

La ciudad de Ourense cuenta desde ahora con una nueva herramienta para vigilar el estado de sus ríos y anticiparse a posibles emergencias relacionadas con el agua. La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil— CHMS—, el organismo público que se encarga de gestionar los ríos de esta cuenca, ha instalado una nueva estación de medición en el río Barbaña, que atraviesa buena parte del casco urbano.

Este nuevo punto de control forma parte del llamado Sistema Automático de Información Hidrológica— SAIH—. Se trata de una red de estaciones repartidas por todo el territorio que recogen datos en tiempo real sobre el caudal de los ríos, la lluvia caída o el nivel del agua. Esos datos se envían directamente al Centro de Control de Cuenca, donde se reciben cada cinco minutos y se analizan para tomar decisiones rápidas y bien fundamentadas.

Contar con información precisa y al instante permite reaccionar con más rapidez ante situaciones peligrosas, como desbordamientos por lluvias intensas o períodos de sequía. Además, ayuda a gestionar mejor el uso del agua, un recurso cada vez más escaso y valioso, especialmente en un contexto de cambio climático.

La estación instalada en el Barbaña contribuirá también a tener una imagen más completa de lo que ocurre en la red fluvial de Ourense, sumándose a otros puntos de medición que ya existen en la provincia y en el resto de la cuenca Miño-Sil.

Para todo ello el coste total de la instalación ha sido de 48.381 euros. De esa cantidad, más de 36.000 euros, en concreto, 36.285,75 euros, han sido financiados con fondos europeos, gracias al proyecto POCTEP RISC_PLUS, un programa de cooperación entre España y Portugal que tiene como objetivo mejorar la respuesta ante riesgos naturales, como las inundaciones, mediante la innovación tecnológica y el trabajo conjunto entre territorios vecinos.

Este proyecto se enmarca en el Programa Interreg VI A España–Portugal (POCTEP) 2021-2027, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), que apoya iniciativas que promuevan la sostenibilidad y la colaboración transfronteriza.