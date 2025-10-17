Óscar Puente afirma que el primer tramo de la A-76 se licitará en 2025

Nuevos pero tímidos plazos para la construcción de la A-76. El ministro de Transportes, Óscar Puente, anunció ayer en una reunión con la Diputación de León que el primer tramo de la autovía que conectará Ponferrada con Ourense estará licitada antes que de que acabe el año. De esta forma, se espera que a principios del próximo año la constructora que asuma los 126 millones de presupuesto comience las obras de la ruta entre Villamartín de la Abadía (León) y Requejo (Zamora).

Un plazo sobre el que dudar teniendo el cuenta el historial de previsiones y fechas con el que cuenta la construcción del vial, que todavía no tiene un proyecto aprobado, o al menos anunciado oficialmente. De hecho, el anuncio de Puente llega un día después de que los diputados del PP ourensanos y leoneses lanzaran una pregunta al Congreso sobre esta exacta cuestión, en la cual repasaba el recorrido político de la A-76, que según las promesas del entonces secretario general de Infraestructuras, Xavier Flores, en marzo de 2023, tendría que estar licitada desde ese mismo año.

En julio del siguiente, el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, rectificaba los plazos, y preveía la aprobación del proyecto para finales de 2024. Óscar Puente fue aún más cauteloso en su visita al Bierzo en diciembre de ese mismo año, cuando sólo habló de mantener el «compromiso de materialización», sin dar fechas concretas.

Ya en el actual año, las dos preguntas del PP en el Congreso recibieron por respuesta un «proyecto en redacción» en febrero y un Ministerio de Transportes «terminando de redactar» el escrito en junio. Esta última es la más reciente noticia del estado actual del proyecto, ya que en la reunión de Puente ayer no se aclaró en qué fase se encuentra la autovía a día de hoy.

Por parte del grupo popular no reprochan solo la demora, también «la pasividad o tibios reproches» que el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, y la alcaldía de O Barco de Valdeorras (ambos cargos socialistas) presentaron ante el gobierno central. De esta forma destacan unas declaraciones en enero de 2025, en las que presidente y alcalde prometían «alzar la voz» si las obras no comenzaban en el primer trimestre del año. Desde el PP afirman que no han visto ningún acto de este estilo por parte de los responsables, y aseguran que seguirán insistiendo hasta que el proyecto no aparezca en el BOE.