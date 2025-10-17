Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Medio centenar de expertos participan en Ourense en un congreso sobre adicciones

Socidrogalcohol , inaugurado en el Auditorio

Acto de inauguración. | FdV

Acto de inauguración. | FdV

REDACCIÓN

Ourense

Medio centenar de expertos, en problemáticas de adicciones, participan desde ayer, en el séptimo Congreso Internacional y las 52ª Jornadas Nacionales Socidrogalcohol, que se celebra en el Auditorio Municipal.

El presidente de la Diputación indicó «la importante contribución científica» de este congreso que organiza el experto en drogas Manuel Isorna y que apoya la propia Diputación recordó que, por su propia trayectoria profesional, conoce de cerca las adicciones y sus consecuencias, «que no solo afectan a quienes las padecen, sino también a cuántos están a su alrededor».

Además, el presidente de la Diputación invitó a los asistentes a disfrutar de los atractivos de la ciudad y de la provincia durante los días del Congreso, que se celebra hasta el 18 en el Auditorio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents