Luz verde a las obras de mejora en la red de agua de la ciudad
El Concello aprueba invertir casi 2 millones de euros que Viaqua destinará a abastecimiento
L. G.
Ourense
La Xunta de Gobierno Local de Ourense aprobó un acuerdo por el que Viaqua ejecutará inversiones cercanas a los 2 millones de euros— 1.965.559,90 euros— para renovar y mejorar la red de abastecimiento y saneamiento en distintos puntos de la ciudad, como el campo de fútbol, Cabeanca y Seixalbo-Barbaña. Estas obras forman parte de la compensación por las cuotas de amortización del servicio que la empresa presta.
Además, se dio luz verde a la ampliación de ayudas para comedores escolares y a la concesión de la cafetería del Jardín Japonés, con un canon anual de 55.000 euros. También se aprobaron medidas para mejorar la gestión municipal, como el control horario del personal y un incremento salarial del 0,5 % desde enero de 2024.
