Convocado el 41º concurso escolar de la Constitución

La subdelegación del Gobierno en Ourense presentó ayer la 41ª edición del tradicional Concurso de la Constitución, dirigido a todas las etapas educativas. Como cada año, la temática gira en torno a un artículo en concreto de la Carta Magna, sobre el que los alumnos de infantil, primaria y educación especial tendrán que realizar un dibujo o trabajo artístico; y los de ESO, FP y Universidad, una fotografía o vídeo de menos de un minuto.

Este año, el párrafo escogido es el 45.2, que habla sobre la obligación de los poderes públicos de defender el medio ambiente. El subdelegado del gobierno, Eladio Santos, explicó que la elección fue motivada por la plaga de incendios que azotó Ourense este verano, y matizó que «o territorio queimado este ano recórdanos o deber de coidar o noso medio natural e o máis importante: o que se esquece, se repite».

La subdelegación pretende superar los más de 1700 trabajos presentados por 33 centros en la semana anterior, razón por la que envió las bases a más de 150 colegios de la provincia. Las creaciones se pueden entregar hasta el próximo 14 de noviembre, y los premios se entregarán en un acto el 6 de diciembre. Los ganadores de la etapa más temprana recibirán un ejemplar de la Constitución y un obsequio, mientras que los más mayores serán premiados con un bono cultural de 400 euros.