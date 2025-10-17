Colegio de Farmacéuticos: 50 años de «compromiso con la salud de Ourense»
El presidente de este órgano colegiado declara durante el acto conmemorativo la importancia del mismo en la «cohesión y la equidad sanitaria » en un rural disperso
REDACCIÓN
En una provincia geográficamente dispersa, y ahora también poblacionalmente envejecida, las farmacias son «un pilar de equidad sanitaria» y de «cohesión social», señaló ayer el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ourense, Santiago Leyes, con motivo de la celebración del cincuenta aniversario de este órgano de la defensa de los colegiados, y «de compromiso con la salud de esta provincia», señaló.
Su sede en la calle Ramón Catalinas de Ourense acogió ayer el acto institucional de celebración, con la presencia, además, de Jesús Aguilar Santamaría, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España y Ana Pastor Julián, presidenta de AMA, exministra de Sanidad y expresidenta del Congreso de los Diputados, entre otros cargos.
Medio siglo de trabajo colegial no se cumple todos los días y, durante su intervención, Santiago Santiago Leyes subrayó que este aniversario «no es solo una efeméride constructiva, sino una oportunidad para rendir homenaje a medio siglo de defensa de la profesión, de formación continua, de respaldo a todos los colegiados».
Tuvo un especial recuerdo el actual presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ourense, para Senén Bernárdez, quien presidió ese órgano entre 1968 y 1982 y fue el impulsor de la actual sede colegial. En su memoria, el salón de actos del Colegio ha pasado a denominarse o Salón Senén Bernárdez, como reconocimiento a su legado. El acto contó con la presencia de los hijos del expresidente —Beatriz, Rita y Senén Bernárdez—, ası́ como de expresidentes y miembros de juntas anteriores, a quienes Leyes agradeció «haber dejado el listón tan alto y la casa tan firme».
Fue también un acto de hermandad con la presencia, entre otros, de la Real Academia de Farmacia, la decana de la Facultad de Farmacia de la USC, miembros de la Junta de Gobierno del COF de Ourense y los presidentes de los colegios oficiales de farmacéuticos de Pontevedra y Lugo, ası́ como el vicepresidente del de A Coruñ a.
Leyes reivindicó la labor del Colegio, cuyas instalaciones «no solo han demostrado su funcionalidad, sino que han sabido evolucionar para ir dando respuesta a nuevas necesidades». El 50.º aniversario servirá también como punto de partida de un ciclo de conferencias profesionales que se extenderá hasta junio de 2026 y abordara las distintas modalidades de ejercicio de la profesión farmacéutica —comunitaria, hospitalaria, industrial, investigadora, docente, analı́tica y de distribución, entre otras.
