El CHUO celebra un taller itinerante de RCP
d. a.
Ourense
Coincidiendo con el Día Mundial de la Parada Cardíaca, la Unidade de Formación del Área Sanitaria de Ourense, Verín y Valdeorras organizó un taller formativo dirigido a los profesionales sanitarios de las unidades de hospitalización en el Hospital Universitario de Ourense, con el objetivo principal de actualizar, reforzar y mantener los conocimientos y habilidades de la reanimación cardiopulmonar (RCP) entre el personal sanitario.
Esta iniciativa se integra en el mantenimiento y difusión de los protocolos de actuación intrahospitalaria, que garantiza una respuesta rápida y eficaz ante la parada cardíaca súbita.
Durante la sesión, los enfermeros Joaquín Fernández y Silvia Vázquez se encargaron de impartir teoría y prácticas.
