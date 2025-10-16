Xinzo de Limia se convierte en sede europea de Fiestas Históricas

Xinzo se convertirá el sábado en epicentro de recreación histórica con la celebración de la Asamblea Anual de Festas Históricas Europeas. El evento reunirá a representantes de la Confederación Europea de Fiestas y Manifestaciones Históricas, con delegaciones de Alemania, Francia, Italia, Portugal y España, además de participación por videoconferencia de otros países.