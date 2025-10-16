Xinzo de Limia se convierte en sede europea de Fiestas Históricas
A.F.
Ourense
Xinzo se convertirá el sábado en epicentro de recreación histórica con la celebración de la Asamblea Anual de Festas Históricas Europeas. El evento reunirá a representantes de la Confederación Europea de Fiestas y Manifestaciones Históricas, con delegaciones de Alemania, Francia, Italia, Portugal y España, además de participación por videoconferencia de otros países.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Condenada por mandar a un vigilante de Ourense a Vigo en represalia: «Es una medida gravosa para la propia empresa»
- Un letrado judicial filtró datos de casos y víctimas y prostituyó a dos mujeres vulnerables en Ourense
- El colectivo feminista de Ourense critica el «desamparo» de la justicia tras la fuga del profesor violador
- A Bola apela a la calma tras la llegada de un exconvicto: «Legalmente es libre»
- Dos hombres, heridos por arma blanca en Vilardevós, uno de ellos de gravedad
- Mamá también juega al fútbol : «Nos cansamos de ser las que mirábamos»
- Un año de prisión por construir un elevador que causó un fallecimiento
- Crisis en el cuidado de los mayores en centros privados: cierran por deficiencias otra vivienda comunitaria