Voluntariado educativo contra los efectos de los incendios

Más de 100 personas voluntarias de la comunidad educativa, entre estudiantes y docentes, se desplazarán hoy a Cabeza de Manzaneda con el objetivo de proteger acuíferos y suelos afectados por los incendios de agosto. Una actuación impulsada por Abanca y su Obra Social, Afundación, en colaboración con la Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE), dentro de su Plan de Acción contra los Incendios.

Parte del grupo aplicará la técnica del mulching, muy utilizada en zonas quemadas, que consiste en esparcir paja por laderas con pendiente para evitar la erosión del suelo y favorecer su recuperación. Otro equipo se encargará de tareas para alimentar a la fauna local, colocando maíz y centeno en distintos puntos del monte.

Será la segunda intervención del voluntariado de Abanca y Afundación en el Macizo Central de Galicia en menos de cuatro días, tras la jornada del pasado sábado en el entorno del Rego da Mourela, en el Concello de Manzaneda, donde más de 50 personas participaron en la protección de acuíferos. La actividad cuenta con la colaboración de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, la Xunta —que aporta el grano y la paja— y el propio Concello.

Por otra parte, la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega) y los concellos de O Bolo, Petín, O Barco, Vilamartín y A Rúa ponen en marcha un programa de voluntariado ambiental para la restauración de zonas quemadas. Se desarrollará los días 17, 18 y 19 en distintos municipios de la comarca de Valdeorras. Estas acciones buscan frenar la erosión y evitar escorrentías, especialmente en áreas de captación de agua. También se actuará en puntos especialmente afectados por los últimos incendios en espacios naturales protegidos.

Formar viticultores

Por otra parte, la Denominación de Origen de Valdeorras organiza, en colaboración con CaixaBank, el «Curso de poda de invierno para recuperar viñedos afectados por los incendios», que se impartirá los días 22 y 23 de octubre.

Conscientes de la importancia de apoyar a los viticultores tras los incendios que asolaron la comarca, desde el Consello Regulador cederán sus instalaciones para una primera sesión teórica, de dos horas de duración, y una segunda práctica, en campo. El curso está dirigido a viticultores y bodegas de la Denominación de Origen y será impartido por Julián Palacios Muruzábal, experto con más de 25 años de experiencia y director de Viticultura Viva. La inscripción es gratuita y puede formalizarse enviando un correo a secretaria@dovaldeorras.com, indicando en el asunto «Inscripción curso de poda – incendios».