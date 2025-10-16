Protestas contra el genocidio en Palestina
Una huelga general con paros parciales y una manifestación en protesta por el genocidio sufrido por la población de Gaza a manos de Israel durante los dos años de ataque indiscriminado, tras los atentados de Hamas de octubre de 2023, movilizaron a los ourensanos este miércoles, para exigir paz, libertad y justicia efectivas tras el alto al fuego. Piden el fin de la ocupación de territorios palestinos y que se investigue exhaustivamente a Israel por crímenes contra la humanidad.
