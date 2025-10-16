Ourense presume de un centro de transformación de productos de la huerta

El Centro de Transformación para pequeñas producciones sostenibles, creado por la Diputación a través del Inorde en la antigua estación de ferrocarril de Cantoña, en Paderne de Allariz, ya está a pleno rendimiento. Este centro impulsa a que los productores de la provincia, así como a cualquier vecino interesado, recuperen sus huertas o pequeñas plantaciones de frutos para transformarlos y comercializarlos, fomentando el cultivo y el trabajo de la tierra y ofreciendo una fuente de renta complementaria.

Durante el proceso de diseño y formación del centro participaron más de cien personas, lo que contribuyó a crear una comunidad en torno al proyecto. De esta comunidad surgió una asociación de 29 miembros, que ya está empezando a planificar compras conjuntas y a cooperar para hacer los procesos más eficientes.

El presidente provincial, Luis Menor, visitó ayer el centro, que desde este verano ya cuenta con usuarios elaborando sus propios productos. Destacó las mejoras sustanciales que ha supuesto este proyecto, como «la recuperación del patrimonio público» que estaba abandonado y que ahora cuenta con un servicio que beneficiará al medio rural. Los propios productores le trasladaron su agradecimiento, «ojalá hubiéramos tenido esto cuando empezamos».

La Diputación destinó 500.000 euros a la rehabilitación y acondicionamiento del edificio, mientras que el diseño, equipamiento y las acciones de formación contaron con 296.000 euros del Ministerio para la Transición Ecológica.