Octubre, a más de 30 grados tras cuatro meses de calor en Ourense

Ourense es uno de los territorios más expuestos al cambio climático de Galicia debido a las temperaturas extremas del verano —meteorológicamente, cada vez más largo— y a la falta de precipitaciones, con especial riesgo de sequía en áreas del sur y oriente de la provincia. La tendencia del clima es al aumento año a año de la temperatura media. El tiempo impone en 2025 el calor como constante —salvo excepciones contadas— desde que hace cuatro meses se registró la primera ola de calor del periodo estival y se midieron casi 43º en junio, la temperatura más alta en Ourense de ese mes desde que existen registros.

Con más días de calor extremo y sequía se disparan riesgos como los incendios forestales, con más de 105.000 hectáreas arrasadas en agosto en la provincia, según la Xunta. El peligro vuelve y hay fuegos activos en octubre, como el de este miércoles en A Gudiña. Una jornada con las máximas de Galicia en Remuíño (Arnoia), 31,5 grados; Leiro, con 31,2; y Ourense, 30,9. La previsión en el horizonte cercano es de 32 de máxima en la capital el jueves, viernes y sábado.

El estancamiento desde hace una semana de un anticiclón sobre las Islas Británicas que bloquea la llegada de borrascas explica este tiempo estival a estas alturas. «As temperaturas serán altas para as mínimas e moi altas para as máximas respecto ó agardado para este período», dice Meteogalicia sobre las próximas jornadas en Ourense. Son «valores moi elevados» para este mes. La noche del sábado al domingo se espera un frente. La circulación de vientos húmedos «aumentará a probabilidade de chuvia, á vez que as temperaturas máximas sufrirán un descenso». Alivio tras meses de calor, casi un castigo en Ourense.