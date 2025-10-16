Muere una anciana de 81 años tras ser atropellada en Xinzo de Limia

Una anciana de 81 años, M.P.M., ha fallecido este miércoles por la noche tras ser atropellada en Xinzo de Limia, a la altura del punto kilométrico 200 de la N-525, según ha informado el 112 Galicia.

Pasadas las 21.10 horas, un particular contactó con los servicios de emergencias y explicó que la mujer había sido arrojada a la acera. Minutos después, llegaron los bomberos del Parque Xinzo, indicando la posibilidad de que la persona hubiera fallecido.

En el operativo también participaron Emergencias Sanitarias de Galicia-061, que envió una ambulancia de soporte vital básico y personal del PAC de Xinzo. También acudieron la Guardia Civil de Tráfico y la Policía Local de la localidad.

Los servicios sanitarios sólo pudieron confirmar la muerte de la mujer.