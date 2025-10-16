Muere una anciana de 81 años tras ser atropellada en Xinzo de Limia
Ocurrió en el punto kilométrico 200 de la N-525
Una anciana de 81 años, M.P.M., ha fallecido este miércoles por la noche tras ser atropellada en Xinzo de Limia, a la altura del punto kilométrico 200 de la N-525, según ha informado el 112 Galicia.
Pasadas las 21.10 horas, un particular contactó con los servicios de emergencias y explicó que la mujer había sido arrojada a la acera. Minutos después, llegaron los bomberos del Parque Xinzo, indicando la posibilidad de que la persona hubiera fallecido.
En el operativo también participaron Emergencias Sanitarias de Galicia-061, que envió una ambulancia de soporte vital básico y personal del PAC de Xinzo. También acudieron la Guardia Civil de Tráfico y la Policía Local de la localidad.
Los servicios sanitarios sólo pudieron confirmar la muerte de la mujer.
