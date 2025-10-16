Mejoran el campo de fútbol de Trives

Las obras de mejora del campo municipal do Agro, en el Concello de Trives, avanzan a buen ritmo. La actuación, que supone una inversión superior a los 500.000 euros, está financiada por la Xunta, la Diputación y el propio Concello. Entre las mejoras previstas figuran la instalación de césped artificial de última generación, la renovación del sistema de iluminación con tecnología led y la mejora de los sistemas de drenaje y riego.

La alcaldesa, Patricia Domínguez, y el concejal de Deportes, Fermín Santoveña, visitaron ayer el recinto deportivo y destacaron el avance de los trabajos y el compromiso por dotar a los vecinos de una instalación moderna, accesible y adaptada.