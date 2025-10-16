Huelga del sector del metal en demanda de mejores salarios
REDACCIÓN
El sector del siderometal, que en la provincia de Ourense da empleo a 4.500 personas, está en huelga, con dos jornadas de protestas —este miércoles y jueves— que movilizan a los sindicatos UGT y CIG y trabajadores. El objetivo es lograr mejores condiciones salariales y laborales, con un convenio colectivo «digno», frente a las propuestas de la patronal, como la inclusión de un día más de trabajo que en 2024, que no satisfacen a los trabajadores. Los dos sindicatos convocantes piden un convenio a dos años con un aumento salarial de 100 euros al mes, con actualización de IPC, así como una jornada anual de 1.712 horas. Este miércoles una manifestación recorrió el centro de Ourense, entre la Casa Sindical y la sede de la patronal, la CEO, para visibilizar el conflicto laboral. Según la CIG, el seguimiento del paro en la primera jornada fue del 70%.
- Condenada por mandar a un vigilante de Ourense a Vigo en represalia: «Es una medida gravosa para la propia empresa»
- Un letrado judicial filtró datos de casos y víctimas y prostituyó a dos mujeres vulnerables en Ourense
- El colectivo feminista de Ourense critica el «desamparo» de la justicia tras la fuga del profesor violador
- A Bola apela a la calma tras la llegada de un exconvicto: «Legalmente es libre»
- Dos hombres, heridos por arma blanca en Vilardevós, uno de ellos de gravedad
- Mamá también juega al fútbol : «Nos cansamos de ser las que mirábamos»
- Un año de prisión por construir un elevador que causó un fallecimiento
- Crisis en el cuidado de los mayores en centros privados: cierran por deficiencias otra vivienda comunitaria