Huelga del sector del metal en demanda de mejores salarios

El sector del siderometal, que en la provincia de Ourense da empleo a 4.500 personas, está en huelga, con dos jornadas de protestas —este miércoles y jueves— que movilizan a los sindicatos UGT y CIG y trabajadores. El objetivo es lograr mejores condiciones salariales y laborales, con un convenio colectivo «digno», frente a las propuestas de la patronal, como la inclusión de un día más de trabajo que en 2024, que no satisfacen a los trabajadores. Los dos sindicatos convocantes piden un convenio a dos años con un aumento salarial de 100 euros al mes, con actualización de IPC, así como una jornada anual de 1.712 horas. Este miércoles una manifestación recorrió el centro de Ourense, entre la Casa Sindical y la sede de la patronal, la CEO, para visibilizar el conflicto laboral. Según la CIG, el seguimiento del paro en la primera jornada fue del 70%.