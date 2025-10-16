El fuego vuelve a A Gudiña y ya afecta a más de 20 hectáreas

El Concello de A Gudiña volvió a ver las llamas de cerca. La Consellería de Medio Rural informó este miércoles de la reactivación de un incendio forestal en el concello, concretamente en la parroquia de Parada da Serra. El fuego se inició a las 16.32 horas y, segundo las primeras estimaciones, ya afecta a una superficie superior a las 20 hectáreas.

Según los datos del propio departamento autonómico, todo indica que se trata de una reproducción del incendio que había sido declarado en la misma zona el pasado domingo y que quedó extinguido en la noche del lunes tras arrasar 67,83 hectáreas de monte raso y después del trabajo de 1 técnico, 13 agentes, 16 brigadas, 10 motobombas, 1 pala, 2 helicópteros y 2 aviones para evitar una mayor extensión.

Para combatir este nuevo foco, fueron movilizados medios terrestres y aéreos: 8 agentes, 9 brigadas, 5 motobombas, 2 palas, 5 helicópteros y 6 aviones, que trabajan para lograr la extinción completa del fuego y para evitar una nueva reactivación apoyada en las inusuales temperaturas del mes de octubre.

Entre los medios desplazados, acudió la Brif Laza con 18 bomberos y 2 helicópteros. Apoyados por medios de la Xunta realizaron tendido de manguera, enfriando y rematando el perímetro y por delante en ataque directo.

La Consellería recuerda que está la disposición de la ciudadanía el teléfono 085, gratuito, para avisar de cualquier fuego forestal, así como el 900 815 085, también gratuito y anónimo, para denunciar actividades incendiarias sospechosas o delictivas. Asimismo, recuerdan que toda la información actualizada sobre los incendios de más de 20 hectáreas puede seguirse también a través de la cuenta oficial de X @incendios085.