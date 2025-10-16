La Fiscalía, la Policía y otros expertos debaten sobre problemas de interés social

El campus de Ourense celebró este miércoles una jornada organizada por la Facultad de Educación y Trabajo Social de la UNED de Ourense que contó con representantes de la Fiscalía, la Policía y e Concello de Ourense. Desde las perspectivas de especialización de los distintos ponentes, se abordaron varios temas que generan preocupación social en la actualidad, como las nuevas violencias sexuales mediante el uso de las tecnologías, los desafíos actuales en la lucha contra el tráfico de drogas, así como la cobertura de servicios sociales a colectivos vulnerables. Participaron,. entre otros expertos, Yolanda Rodríguez y Rosana Martínez, del grupo Saúde, Sexualidade e Xénero de la Facultad de Educación del campus; el inspector de Policía José Manuel Araújo y el fiscal antidroga Miguel Ruiz.