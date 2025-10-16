La alcaldesa de O Irixo acepta al PP en su gobierno

El anunciado acuerdo de gobierno municipal entre el PP y la alcaldesa de O Irixo, Rosa María Dalama, que inicialmente ella desmintió, finalmente se ha materializado. El pasado mes se incorporó por decreto de alcaldía María José Villanueva como teniente de alcaldesa, y próximamente se sumarán José Manuel Nogueira, en Medio Rural, y el exalcalde Manuel Cerdeira, en Empleo.