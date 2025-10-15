La Xunta trabaja en el Estatuto da Muller Rural

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, destacó en Xinzo de Limia el papel fundamental de las mujeres en el desarrollo del medio rural gallego y recordó que el Estatuto da Muller Rural se encuentra actualmente en trámite. Durante una visita a una explotación de cultivo de patata en la comarca, acompañada por el director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, y el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, Gómez subrayó la importancia de este colectivo y reafirmó el compromiso del Gobierno gallego con su apoyo.

Coincidiendo con la víspera del Día Internacional da Muller Rural, la conselleira señaló que el Estatuto busca garantizar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el medio rural y el sector agrogandeiro. El documento pretende reconocer el papel de las mujeres que viven o trabajan en el campo, visibilizar su contribución al desarrollo territorial y asegurar su acceso a los mismos derechos, oportunidades y recursos.

Gómez explicó que el texto también contempla medidas para fomentar el empleo y la formación, promover la conciliación y la salud laboral, impulsar el emprendimiento femenino y aumentar la participación de las mujeres en los espacios de decisión y representación. «Son un pilar fundamental para o desenvolvemento do noso rural», afirmó.

Además, la titular de Medio Rural recordó que este compromiso se extiende al ámbito marítimo-pesquero a través del Estatuto das Mulleres do Mar y del Observatorio das Mulleres Rurais e do Mar de Galicia, ambos en tramitación. En su intervención, puso en valor la labor de las productoras y destacó la calidad de la patata gallega, con la Limia como zona de referencia y la Indicación Xeográfica Protexida Pataca de Galicia como garantía de excelencia.