Valdeorras cierra la vendimia superando los 7,5 millones de kilos

La DO Valdeorras cierra la vendimia con una uva «de salud y calidad excelentes», superando los 7.530.000 kilos a pesar de la terrible oleada de incendios que afectó a la comarca, a pocos días de comenzar la campaña. La uva godello continúa siendo un año más «espectacular». Con las uvas vendimiadas ayer en Santa Cruz (O Bolo), en la parcela O Souto de la Bodega Rafael Palacios, se rozaron los seis millones de kilos, acercándose a los 6.069.000 del año pasado.