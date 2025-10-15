La vacuna intranasal para niños: «No duele, es un cosquilleo»

La campaña de vacunación de los niños contra la gripe comenzó el lunes 13 de octubre y terminará el 31 de diciembre. Esta semana, diez colegios de la provincia se suman a un plan piloto para administrar, en el propio centro, la dosis intranasal, que también recibirán el de menores de 3 a 11 años que sean citados al centro de salud. «Al comprobar que no duele, cuando ven a los compañeros que van primero, van perdiendo el nerviosismo. Notan un cosquilleo», relata uno de los profesionales presentes ayer en la vacunación en un colegio de O Carballiño. Para hacer más amable la jornada, los niños pudieron llevar peluches y juguetes para ver cómo los vacunaban primero.

Verónica Civeira, subdirectora de Enfermería de atención primaria y coordinador de la campaña, anima a la vacunación infantil. «Es importante para protegerlos de complicaciones graves e ingresos, y también para proteger a todas las personas mayores y vulnerables con las que conviven», indica la experta.