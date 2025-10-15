La vacuna intranasal para niños: «No duele, es un cosquilleo»
Diez colegios de la provincia se suman al plan piloto para la administración de la dosis contra la gripe en el propio recinto escolar
J. F.
La campaña de vacunación de los niños contra la gripe comenzó el lunes 13 de octubre y terminará el 31 de diciembre. Esta semana, diez colegios de la provincia se suman a un plan piloto para administrar, en el propio centro, la dosis intranasal, que también recibirán el de menores de 3 a 11 años que sean citados al centro de salud. «Al comprobar que no duele, cuando ven a los compañeros que van primero, van perdiendo el nerviosismo. Notan un cosquilleo», relata uno de los profesionales presentes ayer en la vacunación en un colegio de O Carballiño. Para hacer más amable la jornada, los niños pudieron llevar peluches y juguetes para ver cómo los vacunaban primero.
Verónica Civeira, subdirectora de Enfermería de atención primaria y coordinador de la campaña, anima a la vacunación infantil. «Es importante para protegerlos de complicaciones graves e ingresos, y también para proteger a todas las personas mayores y vulnerables con las que conviven», indica la experta.
