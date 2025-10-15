El PSOE denuncia las numerosas fugas de la red de agua en Laza
El PSOE denuncia que el Concello de Laza lleva todo el verano «desperdiciando» agua de la red de abastecimiento municipal, que termina en los sumideros por las numerosas fugas. Apunta que llevan 4 meses esperando que se arreglen las fugas ya que suponen «un importante malgasto y coste al concello». Y mientras se pierden cientos de litros de agua al día, «se les sube los recibos a los vecinos por un servicio que es deficiente y sufre importantes averías».
