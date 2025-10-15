Prisión provisional, comunicada y sin fianza para el detenido por el apuñalamiento de Vilardevós

La titular del Juzgado de Instancia de Verín acordó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, del vecino de Vilardevós detenido por apuñalar más de una veintena de veces a otro residente de la parroquia de Feilas.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 16.00 horas de la tarde del lunes en una casa de la parroquia del concello de Vilardevós, donde residía la víctima, un vecino de 65 años que resultó herido de gravedad tras recibir hasta 23 puñaladas, presuntamente por el pago de una deuda. Fue él mismo quien, pese a las numerosas heridas, logró alertar a los servicios de emergencia, que a su vez desplazaron efectivos de Protección Civil de Vilardevós, Guardia Civil, una ambulancia medicalizada y un helicóptero del 061, que trasladó al herido al Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO), donde permanece ingresado en estado grave, aunque no se teme por su vida.

Ese mismo día el agresor, de 63 años, fue atendido en el Hospital Público de Verín, a donde acudió con una herida en la mano que después se supo que él mismo se autoinfligió tras la agresión. Sin abandonar esas dependencias fue detenido por la Guardia Civil y desde entonces pasó las dos noches en los calabozos de la villa del Támega.

A mediodía pasó bajo disposición judicial en el Juzgado de Instancia de Verín donde la titular decidió que debe estar en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

Todo ello mientras está siendo investigado por un delito de homicidio/asesinato— se dirimirá durante la instrucción— en grado de tentativa. La jueza fundamenta la decisión de la cárcel provisional en múltiples factores. Entiende que existe riesgo de destrucción de pruebas, ya que los agentes aún están trabajando en encontrar el arma del crimen; también ve posible el riesgo de fuga, a causa de la alta pena que conlleva el delito que se le imputa y, a mayores, considera que existe un riesgo de «reiteración delituosa».

El detenido entró a la sede judicial sin esconderse de las cámaras y muy alterado. «Viva Franco» y «Viva España» fueron algunas de las expresiones que vertió antes de entrar a declarar. También a su salida, cuando la Policía Judicial lo condujo hasta su vivienda para realizar un registro en busca del arma empleada en el ataque y de pruebas de un robo. Antes de pasar su primera noche en el centro penitenciario.

La Guardia Civil continúa ahora con la toma de declaraciones para esclarecer lo ocurrido, a la espera de que la víctima pueda prestar testimonio. Desde el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirman que la instrucción continúa ahora con la realización de más diligencias de investigación.