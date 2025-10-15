El PP reprocha la subida del recibo de basura en Verín y cree que se abarataría si se concede a una empresa

El PP critica la subida del recibo de basura en Verín. Recuerda que cuando se rescató el servicio para el Concello ya dijo que era «una equivocación», pero el argumento del alcalde era que iba abaratar el coste del recibo para todos los verineses, y «no bajó sino que se varió la ordenanza y se subieron los costes». Desde el PP recuerdan que la recogida en el núcleo urbano subió un 62,86% y en el rural un 63,04%, y en todos los establecimientos de Verín hubo una subida media superior al 55%. Sería evitable si el servicio estuviera concesionado, considera el PP.